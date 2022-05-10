«Он будет обычным, неидеальным»: Бородина поделилась мудростью о поисках возлюбленного

После двух браков телезвезда продолжает рассуждать о личном счастье.

Телеведущая Ксения Бородина, которая дважды искала личное счастье в браке и пропустила через себя сотни женских историй, поделилась с поклонниками очередной мудростью в сфере отношений.

«Ты можешь вечно искать и ждать идеального человека, который будет соответствовать всем представлениям о правильном характере, манерах, внешности. Но в один прекрасный момент ты поймешь, что тебе нужен не идеальный, а свой. С разными привычками, недостатками и набором личных проблем. Он будет обычным, неидеальным. Зато вместе вы создадите что-то особенное, настоящее», — написала Ксения в Telegram, опубликовав фото уютной спальни.

Подписчики 39-летней звезды отреагировали на ее умозаключения по-разному. Вот что пишут пользователи социальной сети:

«Идеальных людей нет! Кто-то принимает минусы, а кто-то нет. Все мы со своими тараканами. Но когда есть рядом родной и преданный человек, на все закрываешь глаза. Тепло в душе — самое приятное ощущение».

«Женщине нужен даже не тот мужчина, которого любит она, а тот, который любит ее»;

«А сама-то ищет пусть не идеального, но чтоб зарабатывал на ее уровне или выше, бедняки ее не интересуют. Двойные стандарты. Так и будет одна. Красивая, богатая, но несчастная»;

«Очередной лепет подростка. Ну ни в возрасте под сорок писать такие умозаключения»;

«Вечной любви не бывает. Как и совершенных отношений. Компромиссы, компромиссы… в какой-то момент перестаешь уже думать о том, чтобы что-то «строить». Просто наслаждаешься днем сегодняшним»;

«Пора жить для себя, а для здоровья иметь секс иногда»;

«У кого что болит, тот о том и говорит. Ксюша, желаю от всего сердца вам настоящей любви».

Напомним, лето 2021 года Бородина развелась со своим вторым мужем Курбаном Омаровым после шести лет брака. С тех пор уже не раз ходили слухи о том, что у телеведущей появился новый мужчина.

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