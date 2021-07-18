«Этих вещей не пойму»: Ксения Бородина на фоне развода высказалась об изменах

В одной из последних Stories личного микроблога ведущей проекта «Дом-2» — Ксении Бородиной — появилась запись, в которой знаменитость показала переписку с поклонницей. Примечательно, что в сообщении Ксении отразилась ее позиция по отношению к изменам.

По словам Ксении, измена в первую очередь — неуважение. Экс-возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова не оправдывает мужчин, которые предают свою любовь. Однако и женщин жалеть Бородина не собирается. Ксения считает, многие девушки намеренно встречаются с женатыми. Она не понимает, как можно допустить подобное.

«Девочки, если вы спите с женатыми, то у меня поддержки не ищите. Никогда я этих вещей не пойму. Все время говорят, вините мужика, с ним и так все понятно. Но вы-то почему себя в мусор превращаете? Если увидел и влюбился. Уходи и строй новое, а сидеть на двух стульях только мудаки могут, ну и вы вместе с ними на этой помойке», — резко высказалась Бородина.

Ксения Бородина пообщалась с фанаткой. Фото: Instagram.com/borodyliaК слову, сама Ксения Бородина не так давно подала на развод с предпринимателем и блогером Курбаном Омаровым. Ранее у пары уже была попытка расстаться, но они сохранили брак на время ради дочери Теоны.

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