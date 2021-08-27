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«Слава Богу, вовремя открыла глаза»: Ксения Бородина дала понять, из-за чего развелась с Курбаном Омаровым

Телеведущая снова подтвердила догадки многих поклонников.

«Слава Богу, вовремя открыла глаза»: Ксения Бородина дала понять, из-за чего развелась с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

До сих пор не утихают обсуждения разлада в семье телеведущей Ксении Бородиной. Звезда «Дома-2» в начале лета рассталась со вторым мужем Курбаном Омаровым, а в августе официально расторгла брак. Поклонники гадают, что именно стало причиной столь стремительного и категоричного окончания love story длиною в шесть лет.

Несколько раз Курбан Омаров был замечен внимательными поклонниками в компании экс-звезд «Дома-2» Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Похоже, именно связь с другими женщинами и стала яблоком раздора между мужем и женой. Об этом высказался кто-то знающий в комментариях, а Бородина намекнула, что так оно и было.

«Да пусть все пользуются, мне не жалко, просто слава Богу, я вовремя открыла глаза и все стало ясно», — высказалась на это Бородина.

Ксения Бородина намекнула на причину развода
Ксения Бородина намекнула на причину развода. Фото: instagram.com/borodylia/

Сам Курбан Омаров никак не комментирует причину развода. Мужчина сейчас вьет новое холостяцкое гнездышко в купленной в Москве квартире, много путешествует и общается с поклонниками – с момента развода он стал настоящим блогером и снимает влоги.

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