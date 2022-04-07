Новый бойфренд Ким Кардашьян подарил ей ковер-самолет

Сравниваем подарки на День святого Валентина. Чей круче?

14 февраля американская телезвезда Ким Кардашьян получила презенты сразу от двоих мужчин. Бывший муж Канье Уэст подогнал к ее дому пикап, заполненный розами. Но этот жест разведенная модель вряд ли оценила. А что ей подарил ее новый бойфренд, комик Пит Дэвидсон? Этот секрет светская львица раскрыла совсем недавно — на шоу Jimmy Kimmel Live!

Ведущий передачи напомнил, что в октябре 2021 года Ким и Пит появились вместе в комедийном ролике Saturday Night Live в образах Аладдина и принцессы Жасмин. Тогда они «полетали» на ковре-самолете, вызвали джинна из лампы и поцеловались перед зрителями. Кардашьян отметила, что это был их первый публичный поцелуй. А затем добавила, что на День святого Валентина Дэвидсон подарил ей костюм принцессы, ковер-самолет и лампу джинна, которые были задействованы в ролике.

Романтично, правда? Особенно если в лампе действительно живет джинн, способный исполнять желания.

А теперь опрос:

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