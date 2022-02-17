Сати Казанова о романе с женатым мужчиной: «Как будто я первая или последняя»

Певица испытала волну хейта, когда открыто рассказала о том, что встречалась с семейным человеком.

Став гостьей шоу «Секрет на миллион», певица Сати Казанова призналась, что некогда встречалась с богатым женатым мужчиной. После таких откровений на бывшую участницу «Фабрики» обрушился шквал критики. В новом интервью она поделилась, как пережила недовольство публики и оскорбительные комментарии.

«Волна хейта и критики для меня — дело не новое. Это показывает, насколько лицемерным является общество, насколько люди либо сами хотят делать то же самое, за что они осуждают меня, но побаиваются, либо делают или делали. Как будто я первая или последняя, у кого был роман с женатым мужчиной в этой стране или в этом мире, это даже не смешно», — цитирует 39-летнюю артистку издание Woman Journal.

Сати добавила, что рассказала о своем романе, потому что знает – эти откровения помогут кому-то осознать, что подобный путь недостоин уважающей себя женщины. А всем хейтера артистка напомнила старую поговорку: «Не суди, да не будешь судим».

Напомним, что недавно прошла новость: Сати Казанова уезжает жить к мужу в Италию. С 2017 года певица замужем за фотографом Стефано Тиоццо, но супруги много времени проводили порознь, каждый в своей стране.

Звезда отмечает, что в ее браке, конечно же, ощущаются сложности из-за разных менталитетов, но их удается преодолевать.

«У меня муж очень мудрый и терпеливый, чего не скажешь обо мне (я про терпеливость). Он очень мягко сводит наши конфликты на нет. Мне же, когда я понимаю, насколько он мудр и справедлив, ничего не остается, кроме как согласиться и, часто, извиниться», — говорит Казанова.

Певица отметила, что не прекратит заниматься музыкой. Весной 2022 года, по ее словам, выйдут новые альбом и клип.

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