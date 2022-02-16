«Меня ничего держать не будет»: Сати Казанова покинет Россию навсегда

Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в 2017-м. Практически все свое основное время экс-солистка группы «Фабрика» проводит в Москве, а ее муж – на своей родине. Но теперь певица решилась навсегда переехать в солнечную страну.

«У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией. Я часто употребляю слово «пока», что говорит о том, что со временем я буду все больше и больше становиться независимой территориально от России, а значит, меня ничего держать не будет», — рассказала Сати в интервью порталу WMJ.

Добавим, артистка также призналась, что несмотря на разницу менталитетов в ее семье царит мир и гармония.

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