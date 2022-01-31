«У него русская душа»: муж-итальянец Сати Казановой трогательно исполнил песню из сериала «Тени исчезают в полночь»

Сати Казанова в 2017 году обрела личное счастье с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Он очень любит Россию и прекрасно говорит на русском языке, из-за чего экс-солистка «Фабрики» плохо знает итальянский. Ведь ей совершенно не нужно его учить.

В личном блоге Сати Казанова показала трогательную запись домашнего общения с супругом, где он рассказывает, как впервые услышал композицию Леонида Афанасьева «Гляжу в озера синие», которую впервые для сериала «Тени исчезают в полночь исполнила Екатерина Шаврина. Именно ее голос мы слышим в фильме. Позже ее прославила Валентина Толкунова.

А Стефано был очарован мелодией и стихами песни на Красной площади в Москве, после чего выучил ее наизусть.

«Пересматриваю это видео десятки раз и хохочу каждый раз. Это объясняет, почему я не спешу учить итальянский, муж так мило и уже крепко говорит и поет по-русски. У него явно русская душа — мало кто из россиян так хорошо знает историю, нюансы и даже русские песни», — подписала обнародованное видео Сати Казанова.

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