Сати Казанова спустя пять месяцев смогла увидеться со своим мужем-итальянцем в Милане

Певица Сати Казанова в Instagram сообщила, что спустя пять месяцев смогла наконец-то улететь в Италию к своему мужу фотографу Стефано Тиоццо. Из-за резкого закрытия границ исполнительница и ее супруг оказались разлучены расстоянием. Причем певица сделала настоящий сюрприз мужу. Он никак не ожидал, что она сможет прилететь в такой непростой момент.

«Эпидемия стала настоящим испытанием для нас всех и наших отношений: еще никогда границы между странами не были таким серьезным препятствием для того, чтобы встретиться с любимыми и близкими. Она разделила семьи даже в пределах одного города. Именно в этот момент люди осознали важность и незаменимость личных встреч с родными и близкими людьми, ценность теплоты этих моментов».

Сати Казанова

Отметим, что встреча Казановой и Тиоццо состоялась в одном из престижных ресторанов Милана. Фотограф пришел туда на встречу с загадочной незнакомкой и тут неожиданно появилась его жена.

Напомним, что яркая российская исполнительница и итальянский фотограф вместе уже три года. Большую часть времени Тиоццо проводит в Италии, а его жена в России.