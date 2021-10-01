«Тихо благодарю его за то, что не отпустил»: Седокова рассказала о ссорах с мужем

38-летняя певица Анна Седокова уже год живет в третьем браке с баскетболистом Янисом Тиммой. В социальных сетях кажется, что это блистательная и счастливая пара. Однако, как у и всех супругов, у них тоже бывают периоды размолвок и желания расстаться.

Такие моменты артистка не описывает в Instagram, но 1 октября она все-таки решила о них рассказать.

«Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как мы ругаемся. Да, мы не постим, как он от меня уходит. Как я от него ухожу, — рассказала Седокова в новой публикации. — Хотя, уже как почти год мы держимся, но недавно он ушел от меня в другую комнату спать. Потому что я идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения, где все такие миленькие. Где все ровненько».

Анна вспомнила случай, как она ночью пьяная решила уйти от возлюбленного и выбежала на улицу без обуви. Янис остановил ее у ворот и затащил обратно в дом, хоть женщина и упиралась. Этому эпизоду она посвятила песню «Обезболил».

«Я тихо про себя благодарю его каждый день за то, что он тогда меня не отпустил, — призналась Седокова. — О, боги, какая вермишель была в голове у этой девочки, которая уже родила троих детей. Опилки».

Певица поделилась, что раньше умела писать песни только основанные на причиненной ей боли. Потом артистка два года ничего не писала, потому что никто не делал ей больно, и она училась жить счастливо.

По словам Анны, любовь не имеет ничего общего с милыми фотографиями в Instagram. Она выражается в поддержке человека, который находится в отчаянии, в заботе и понимании. В том же посте звезда привела несколько жизненных примеров того, что есть любовь.

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