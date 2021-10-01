«Шикарно»: Седокова представила новую песню, запечатлевшись в объятиях мужа с голой грудью

Творческая карьера Анны Седоковой развивается стремительными шагами. Буквально недавно певица представила новый альбом – Secret Soul, а теперь и новую песню. «Обезболил» — именно так называется новый трек артистки.

Об этом она заявила в своем инстаграм, где опубликовала новые кадры. На них звезда запечатлелась в объятиях мужа Яниса Тиммы с голой грудью.

«Обезболил меня, зажил. Оказалось. Я умею без боли жить… Мы сделали песню лучше, чем Шантарам, а я думала это невозможно», — написала Седокова.

Фанаты отреагировали на новость.

«Песня красивая! Шикарно! Ждал эту песню!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Седокова вышла замуж за баскетболиста Тимму в прошлом году. Этот брак стал третьим для нее.

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