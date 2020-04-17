«Запивая мороженое кетчупом»: Рита Дакота рассказала, как пережила расставание

В ночь на 17 апреля на музыкальных площадках в интернете стала доступна новая песня Риты Дакоты «Косуха» (у трека есть второе название — «Тату про меня»). Новая работа певицы посвящена расставанию. Перед релизом она написала большой пост про то, что ее вдохновило на эти стихи.

«Это когда ты лежишь в растянутой футболке, хлюпая носом и, запивая мороженое кетчупом, смотришь пятый сезон «Секса в большом городе», и ну невероятно жалеешь себя, — пишет 30-летняя артистка в Instagram, вспоминая свои эмоции во время расставания с любимым. — Вокруг, как правило, еще коробки для переезда с вещами предателя, разбросанные салфетки, ну для полноты картины, и подружка едет на метро с парой бутылок дешевого «шырданэ».

Певица рассказала, что после этого наступает стадия, когда страдалица и ее подруга напиваются, смеются и начинают смотреть соцсети новой девушки молодого человека, критикуя ее внешность. А после этого брошенной женщине приходится собраться и жить дальше, учиться самой выполнять мужские функции и заново любить мир. В конце поста Дакота отметила, что знает, о чем говорит, потому что сама пережила такой период.

Напомним, ярким моментом биографии звезды стали ее отношения, а затем свадьба с певцом Владом Соколовским. Рита родила от него дочку, но не смогла простить постоянных измен артиста, в результате чего их брак распался. Но в последние месяцы бывшие супруги общаются довольно тепло. Влад даже дружит с новым бойфрендом Дакоты — клипмейкером Федором Белогаем.