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Рита Дакота призналась, что уже не страдает в одиночестве

Певица рассказала, что не вступает в отношения намеренно, поскольку ищет гармонии во внешнем мире.

Рита Дакота призналась, что уже не страдает в одиночестве
Рита Дакота/Фото: Светлана Маковеева/КП

Певица Рита Дакота призналась, что в ее жизни появился новый мужчина, который ей очень симпатичен. О том, что у нее зародились чувства, девушка рассказала на личной странице в Instagram. Разоткровенничавшись, Дакота отметила, что после разрыва с мужем Владом Соколовским не вступает в отношения осознанно, поскольку ищет гармонии во внешнем мире. Она уверена, что не может быть счастлива с кем-то, когда не нашла счастья в уединении, и это ее осознанный выбор.

Сейчас она старается не заводить тесных контактов, но вопреки этому в ее жизни появился человек, который ей очень нравится. Несмотря на взаимную симпатию, артистка не спешит нырять в омут с головой «из-за заботы о себе». Дакота оправдалась, что причина ее одиночества не в боязни довериться и не в экс-супруге, а в значительно более глубоких вещах.

Певица отметила, что сейчас за ней ухаживает много достойных мужчин. Но выбирать среди них она пока не готова.

«Я думаю, меня ждет увлекательнейший путь истинного знакомства с самой собой. Признаться, я боюсь вставать на этот путь, но если я хочу получить результат, я должна делать то, чего раньше не делала», — резюмировала она.

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Рита Дакота призналась, что уже не страдает в одиночестве
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