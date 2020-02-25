«Познакомились они без меня»: Влад Соколовский подружился с бойфрендом Дакоты

Певица Рита Дакота с недавних пор состоит в отношениях с режиссером, моделью и клипмейкером Федором Белогаем. Их теплые чувства проявились этой зимой на съемках клипа «Новые линии», после чего пара уже не смогла расстаться.
Звезда не стала скрывать свое неравнодушное отношение к новому бойфренду и практически сразу стала транслировать свою любовь в Сеть, выкладывая во всемирную паутину совместные кадры. Рита объяснила, что сделала это намеренно, таким образом она оградила себя от лишних слухов.
«Если что-то становится достоянием прессы, увы, скрывать это больше не получается. Так было, к примеру, и с моим разводом: мне пришлось расставить точки над i самой, на своей безопасной территории, поскольку домыслы СМИ иногда гораздо хуже. Меня это начало ранить. И мне нужна была поддержка моих людей и право говорить правду.
Что касается отношений с Федом, в какой-то момент они стали занимать в моей жизни слишком важное место, а все важное в моей жизни вы имеете право знать, уважать и ценить, если мы с вами хотим продолжать быть так близки», — рассказала она в личном блоге.
Любопытно, что бывший и нынешний возлюбленный уже поладили между собой и произошло это давно.
«Влад очень тепло относится к Феду, искренне. И познакомились они гораздо раньше, без меня», — удивила Дакота.
Девушка уверена, что ее бойфренд способен поладить с кем угодно, «даже с инопланетянином». Рита также верит, что Соколовскому приятнее видеть рядом с матерью его ребенка достойного мужчину, а не абы кого.