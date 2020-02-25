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«Познакомились они без меня»: Влад Соколовский подружился с бойфрендом Дакоты

С Федором Белогаем у певицы завязались отношения только этой зимой.

«Познакомились они без меня»: Влад Соколовский подружился с бойфрендом Дакоты
Рита Дакота. Фото: Global look press.

Певица Рита Дакота с недавних пор состоит в отношениях с режиссером, моделью и клипмейкером Федором Белогаем. Их теплые чувства проявились этой зимой на съемках клипа «Новые линии», после чего пара уже не смогла расстаться.

Звезда не стала скрывать свое неравнодушное отношение к новому бойфренду и практически сразу стала транслировать свою любовь в Сеть, выкладывая во всемирную паутину совместные кадры.  Рита объяснила, что сделала это намеренно, таким образом она оградила себя от лишних слухов.

«Если что-то становится достоянием прессы, увы, скрывать это больше не получается. Так было, к примеру, и с моим разводом: мне пришлось расставить точки над i самой, на своей безопасной территории, поскольку домыслы СМИ иногда гораздо хуже. Меня это начало ранить. И мне нужна была поддержка моих людей и право говорить правду.

Что касается отношений с Федом, в какой-то момент они стали занимать в моей жизни слишком важное место, а все важное в моей жизни вы имеете право знать, уважать и ценить, если мы с вами хотим продолжать быть так близки», — рассказала она в личном блоге.

Рита Дакота с бойфрендом. Фото
Рита Дакота с бойфрендом. Кадр из клипа «Электричество»

Любопытно, что бывший и нынешний возлюбленный уже поладили между собой и произошло это давно.

«Влад очень тепло относится к Феду, искренне. И познакомились они гораздо раньше, без меня», — удивила Дакота.

Девушка уверена, что ее бойфренд способен поладить с кем угодно, «даже с инопланетянином». Рита также верит, что Соколовскому приятнее видеть рядом с матерью его ребенка достойного мужчину, а не абы кого.

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Влад Соколовский и Рита ДакотаДакотаРита Дакота
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