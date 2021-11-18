Меган Маркл и Эллен Дедженерес пошутили про крошку Лилибет, у которой режутся зубки

63-летняя телеведущая высказала самоиронию о том, почему не является матерью.

18 ноября на американском ТВ выйдет свежий выпуск «Шоу Эллен Дедженерес», героиней которого стала Меган Маркл. А журналисты уже расхватали эту передачу на цитаты.

В частности, телеведущая и бывшая актриса поговорили о маленькой дочери Меган и принца Гарри — Лилибет, которая родилась 4 июня 2021 года.

Дедженерес отметила, что сейчас у малютки как раз должны прорезаться зубки, а Маркл прокомментировала, что готова на все, лишь бы облегчить боль девочки.

«Текила, что угодно…» — пошутила Эллен. «Это для тебя, тетя Эллен», — с улыбкой ответила Меган. «Вот почему у меня нет детей», — парировала 63-летняя ведущая.

Обе женщины, как оказалось, являются соседками в Монтесито (местность около города Санта Барбара, престижный округ, где селятся многие американские звезды). Дедженерес спросила Маркл, нравится ли принцу Гарри в Калифорнии. 40-летняя герцогиня Сассекская ответила, что они с мужем просто счастливы жить здесь.

Напомним, в 2020 году пара переехала из Англии в Америку, перестав быть официальными членами британской королевской семьи.

По материалам издания People.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.