«Скорее всего, не нанесет вреда»: Меган Маркл дала новое интервью

Со скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри прошло более полугода. Тогда откровения герцогов Сассекских наделали немало шума как среди британцев, так и в королевской семье. Меган обвинила дворец в расизме и даже призналась, что подумывала о самоубийстве.

Теперь же экс-актриса отважилась на новые откровения. В видеоанонсе, который был опубликован накануне, Меган беседует с американской ведущей Эллен Дедженерес на самые разные темы. Они обсудили малышку Лилибет, экс-актриса рассказала о своей жизни до встречи с Гарри.

«Скорее всего, интервью Меган не нанесет никакого вреда королевской семье, если дискуссии не будут ее касаться», — пишет Express.

Добавим, что полная версия интервью будет представлена телезрителям 19 ноября.

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