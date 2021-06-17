Показала дочь: Меган Маркл поделилась фото Лилибет в приватном чате

Почти две недели назад Меган Маркл стала мамой во второй раз. Девочку назвали Лилибет Диана, а появилась она на свет в больнице Санта-Барбары. Как ранее сообщали таблоиды, счастливый отец в первую очередь показал фото малышки Елизавете II.

Спустя несколько дней Меган и Лили приехали домой, а недавно экс-актриса поделилась снимком дочери в приватном чате WhatsApp. Daily Express пишет, что в списке участников – практически все члены большой королевской семьи.

К слову, обнародовать первое фото малышки в прессе герцоги Сассекские могут в любое время. Теперь они не исполняют королевские обязанности и могут вообще не показывать дочь.

Напомним, что согласно королевскому протоколу, новорожденных монархов показывают публике спустя буквально несколько часов после их рождения.

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