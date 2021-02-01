Дочь Ким Кардашьян оставила маме трогательное послание в туалете

Многодетная американская телезвезда Ким Кардашьян получила трогательный подарок от своей семилетней дочери Норт. Девочка написала фразу «Я люблю тебя, мама» в неожиданном месте — на рулоне туалетной бумаги в туалете. Наверняка, чтобы сообщение точно дошло до адресата.

40-летняя светская львица поделилась этой милотой в Instagram, но не стала объяснять, почему дочь выбрала именно такой формат признания, а просто написала теплые слова в ответ.

«Я тоже тебя люблю, Норт, всегда!» — выразила чувства Ким.

Ее многочисленные подписчики тоже пришли в восторг от такого трогательного момента.

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Напомним, что 2021 год начался для Кардашьян и ее мужа Канье Уэста с серьезных шагов в сторону развода. В 2020-м появилось множество слухов о том, что супруги уже не могут находиться вместе под одной крышей, но Ким долго откладывала это тяжелое решение, чтобы сохранить семью для своих детей. У телезвезды и известного рэпера подрастают четверо маленьких наследников (двое из них — от суррогатной матери). Если дело, и правда, дойдет до развода, предполагается, что знаменитости будут долго делить свое имущество и права опеки над детьми.

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