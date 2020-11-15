«Попрыгали на новом льду»: Гном Гномыч выходные проводит на тренировках

38-летний фигурист Евгений Плющенко недавно открыл еще одну ледовую площадку в своей спортивной академии. Одним из первых протестировал лед его старший сын — Саша. Гном Гномыч, как называют его в семье, в свой выходной не сидит дома, а спешит на индивидуальную тренировку с олимпийским чемпионом. Поэтому мальчик уже успел оценить качество новой площадки. Об этом Плющенко рассказал в личном микроблоге.

«Попрыгали на новом льду в нашей новой академии», — начал свой рассказ наследник знаменитого спортсмена.

Саша подчеркнул, что покрытие ему понравилось. Именно поэтому он готов заниматься и оттачивать элементы в любое свободное время.

«Прошлись с папой по всем двойным прыжкам! Лед отличный! Будем теперь еще больше работать для достижения новых целей», — порадовался Гном Гномыч.

Примечательно, что съемку первой тренировки сына в новом ледовом комплексе снимала продюсер и мама Саши — Яна Рудковская. Она пристально следила за каждым прыжком и поворотом сына. А когда ее кто-то окликнул, знаменитость ответила: