«Нянчимся»: Рудковская показала новорожденного сына

В конце сентября в семье Рудковской и Плющенко появился еще один ребенок.

В конце сентября Яна Рудковская и Евгений Плющенко вновь стали родителями. Малыша назвали Арсением, а выносила его суррогатная мать. Для Яны этот ребенок стал четвертым, а для двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию — вторым. В своем Instagram продюсер опубликовала трогательные фотографии с новорожденным мальчиком. На снимках первый общий сын Яны и Евгения — Саша в обнимку позировал с младшим братом.

«Нянчимся», — коротко подписала снимки Рудковская.

Напомним, что после появления малыша в семье, Яна похвасталась дорогими подарками, в числе которых были и брендовые вещи. Так, она рассказала фанатам не только об обустроенной детской комнате малыша, но и прогулочной коляске за полмиллиона рублей.