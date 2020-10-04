Малыш в коляске: Плющенко отправился на прогулку с новорожденным сыном от Рудковской

Второй ребенок в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской появился на свет в конце сентября.

Недавно в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской случилось пополнение. У Гном Гномыча появился младший брат, которого выносила суррогатная мать. Мальчика назвали Арсением. Пока пользователи Сети гадают, как скоро появится у малыша своя страница в Instagram, звездный отец показал фото с прогулки. Семейство отдыхало от городской суеты на природе. Пока маленький Арсений спал в коляске, Евгений с Александром любовались видом водоема.

«Вышел с моими бойцами на прогулку», — подписал снимок в своем Instagram Плющенко.

Старшему сыну двукратного олимпийского чемпиона – Александру в этом году исполнилось семь лет. На днях Гном Гномыч выиграл юбилейный турнир спортшколы «Самбо-70» во втором юношеском разряде.