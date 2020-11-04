«Дорогой папочка»: сын Евгения Плющенко поздравил отца с днем рождения

На днях олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отмечал свой день рождения. Помимо супруги — продюсера Яны Рудковской — спортсмена поздравил его сын Саша или Гном Гномыч.

Мальчик разместил на своей странице в сети несколько архивных снимков с отцом и написал:

«Дорогой папочка, с днем рождения! Исполнения всех твоих желаний, мы тебя очень любим!»

Среди кадров были не только семейные фото на льду, но и снимок торта на день рождения Плющенко-старшего. Торт именинника представлял собой кремовую поверхность, на которой располагалась фигурка самого Евгения. Также Саша показал, какой поздравительный плакат нарисовал папе.

Напомним, что Евгений Плющенко не жалеет сына на тренировках. Он мечтает воспитать в маленьком Саше настоящего спортсмена-победителя. Именно поэтому старается грамотно донести до воспитанника, что нужно терпеть все трудности и никогда не показывать слабину.

Также родители Гном Гномыча хотят показать сыну, как важно быть благодарным. Поэтому в личном профиле Александра Плющенко встречаются не только поздравления для папы, но и записи о других значимых в его жизни людей. Например, тренера.