Роспотребнадзор указал проводить школьные линейки по классам или параллелям

За лето российские чиновники озвучили много различной информации по поводу проведения школьных линеек 1 сентября. То их обещали организовать, несмотря на угрозу коронавируса, то вообще отменяли все массовые мероприятия с участием детей.

Но вот вышел официальный документ, подписанный представителями Роспотребнадзора и Минпросвещения, «Об организации работы общеобразовательных организаций». Как передает ТАСС, в нем обозначен четкий запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами и тем более школами. Однако мероприятия в День знаний организовать разрешается, то только по классам или параллелям. Также обязательные условия: провести праздник на открытом воздухе и с использованием родителями защитных масок. Детей маски носить не обязывают — тут уж по желанию родителей.

В ряде регионов из-за эпидемической обстановки линейки вообще могут быть отменены. Так мэр Москвы уже объявил, что в столице построений школьников на День знаний не будет.

В документе также сказано, что учебные заведения будут работать очно, но на случай ухудшения ситуации они должны предусмотреть возможность повторного перехода на дистанционное обучение.

Школы обязаны не только мерить температуру детей на входе, но и изменить графики занятий так, чтобы за каждым классом был закреплен свой кабинет. Занятия же в актовом или спортивном зале, а также в библиотеке нужно проводить только с участием одного класса в течение урока.