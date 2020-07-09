Школьные линейки 1 сентября 2020 года пройдут в новом формате

Есть большая вероятность, что к 1 сентября угроза коронавируса в России еще не сойдет на нет и вопрос проведения массовых мероприятий, в том числе и в школах, будет стоять довольно остро. Будут ли проводиться традиционные школьные линейки в День знаний? Об этом 8 июля на международной конференции «Первые итоги пандемии» говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам чиновника, система образования ожидает, что школьники и учителя вернутся в школы 1 сентября, чтобы учебный процесс продолжился в привычном ключе, — от очного обучения страна не собирается отказываться.

Что касается праздничных линеек, то, как передает ТАСС, они будут проведены в «немножко в другом формате». Каком именно, министр не уточнил.

Стоит ожидать, что в школах будут приняты повышенные меры безопасности, а количество массовых мероприятий с участием детей существенно сократится. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вообще отменить школьные праздники до конца года.