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Школьные линейки 1 сентября 2020 года пройдут в новом формате

День знаний придется провести с учетом эпидемической обстановки.

Школьные линейки 1 сентября 2020 года пройдут в новом формате
Линейки на 1 сентября всегда отличались большой скученностью людей. Фото: Russian Look

Есть большая вероятность, что к 1 сентября угроза коронавируса в России еще не сойдет на нет и вопрос проведения массовых мероприятий, в том числе и в школах, будет стоять довольно остро. Будут ли проводиться традиционные школьные линейки в День знаний? Об этом 8 июля на международной конференции «Первые итоги пандемии» говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам чиновника, система образования ожидает, что школьники и учителя вернутся в школы 1 сентября, чтобы учебный процесс продолжился в привычном ключе, — от очного обучения страна не собирается отказываться.

Что касается праздничных линеек, то, как передает ТАСС, они будут проведены в «немножко в другом формате». Каком именно, министр не уточнил.

Стоит ожидать, что в школах будут приняты повышенные меры безопасности, а количество массовых мероприятий с участием детей существенно сократится. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вообще отменить школьные праздники до конца года.

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