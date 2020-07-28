Минпросвещения рекомендовало школам отказаться от массовых мероприятий до конца 2020 года

Традиционные линейки 1 сентября будут проведены, а переход на дистанционное обучение в новом учебном году не планируется. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения РФ. Кроме того, классные руководители начнут получать ежемесячные выплаты по 5000 рублей, а учеников начальных школ будут обеспечивать горячим питанием.

Однако ведомство рекомендовало российским школам отказаться от массовых мероприятий до конца 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комментарий министра просвещения Сергея Кравцова каналу «Россия 1». Таким образом, линейки, которые хотят провести чиновники, могут стать единственными крупными мероприятиями для школьников на ближайшие пять месяцев.

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Кроме того, министр отметил, что в начале учебного года у ребят будет проведена диагностика знаний, чтобы педагоги поняли, какие пробелы появились у детей в связи с удаленным обучением. В рамках этих проверок не будут ставить оценок — они нужны, чтобы понять, в каких предметах школьников необходимо срочно подтянуть.

Добавим, что с сентября в школах будет проводиться дополнительная дезинфекция, а на входе ученикам начнут мерить температуру.