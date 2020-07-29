Голикова доложила Путину, что учебный год начнется с 1 сентября

29 июля президент Владимир Путин провел совещание с чиновниками, на котором зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заверила главу государства, что учебный год в школах начнется, как обычно, с 1 сентября. Традиционные линейки тоже будут проведены. Хотя в некоторых регионах при наличии рисков ситуация может быть иная.

«Во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты», — доложила Голикова главе государства.

Она добавила, что 92% российских вузов так же планируют начать обучение с 1 сентября, остальные — с 14 числа. Но, если будет такая необходимость, университеты готовы перенести срок начала учебного года на два месяца. Студентов, как и школьников, также ждут регулярные проверки состояния здоровья.

больше по теме Минпросвещения рекомендовало школам отказаться от массовых мероприятий до конца 2020 года Но традиционные линейки 1 сентября чиновники планируют провести.

Добавим, что по официальным данным на 29 июля, количество активных случаев заражения новым коронавирусом в России снизилось за сутки более чем на 2800. На сегодняшний день в стране болеют около 195 тысяч человек, ежедневная смертность колеблется на отметках 140-160 человек.