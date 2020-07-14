Дженнифер Энистон станет крестной матерью ребенка Кэти Перри и Орландо Блума

Ближайшие дни популярная западная певица Кэти Перри должна родить своего первенца. 35-летняя поп-звезда ждет дочь от своего жениха Орландо Блума. При этом уже известно, кто станет крестной матерью ребенка — это лучшая подруга артистки Дженнифер Энистон (Рэйчел из сериала «Друзья»).

Как сообщает издание Mirror, актриса очень помогла беременной Перри и ее возлюбленному в сложный период карантина. Анонимный источник, близкий к звездам, рассказал, что Энистон расплакалась, когда супруги предложили ей стать крестной материю их будущей дочери.

«Кэти и Джен очень близки. Во время карантина они ходили гулять с соблюдением социальной дистанции и провели много времени вместе, наверстывая упущенное», — рассказал приятель знаменитостей.

Сообщается, что актриса и певица дружат уже почти десять лет. Кстати, у самой Дженнифер нет детей, хоть она и была дважды замужем. Зато актриса является крестной матерью для дочери своей коллеги по сериалу «Друзья» Кортни Кокс.

Добавим, что недавно Перри рассказала журналистам, каково это быть беременной.

«Я ковыляю, как утка! Я тяжело дышу, полностью дышу ртом. Это громко и неприятно, — поделилась певица. — Я ем так много сладкого льда, что кажется, будто он и сейчас у меня во рту».

Напомним, Кэти и Орландо начали встречаться в 2016 году, но потом официально расстались. В начале 2019-го стало известно, что звезды снова вместе, да еще и обручены. В марте 2020 поклонники узнали, что звездная пара ждет ребенка.