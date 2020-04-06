Ожидание чуда: Кэти Перри и Орландо Блум в восторге от скорого рождения ребенка

В минувшую субботу, 4 апреля, звездная пара Кэти Перри и Орландо Блума наконец-то объявила пол столь ожидаемого ребенка. В своем официальном аккаунте в Instagram певица выложила фото по уши измазанного белым кремом Орландо Блума и коротко подписала кадр: «Это девочка».

Как сообщает издание People со ссылкой на личный источник, пара невероятно счастлива скорому пополнению и более того, именно пол ребенка приводит будущих родителей в еще больший восторг. Для Перри и Блума рождение ребенка — это отличный способ отвлечься от всего негатива, который сейчас происходит в мире. Также, по словам издания, Кэти в данный момент находится на самоизоляции и отлично себя чувствует. При этом оба будущих родителя надеются, что к моменту рождения ребенка эпидемия коронавируса закончится и все вернется на круги своя.

Напомним, из-за пандемии пара приняла вынужденное решение о переносе официальной свадьбы.