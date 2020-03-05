«Это будет жаркое лето»: Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Малыш появится на свет уже через несколько месяцев.

Кэти Перри подтвердила, что ждет ребенка от Орландо Блума. О том, что певица в положении, заговорили после выхода ее нового клипа, где она предстает с внушительным животом.

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Во время одного из телеэфиров звезда призналась, что все по-настоящему, сообщает Super.ru. Ребенок должен появиться у звездной пары уже этим летом. Для 35-летней певицы это будет первенец, а вот у ее жениха уже есть наследник. Мальчик по имени Флинн появился девять лет назад в браке с австралийской моделью Мирандой Керр. Союз продлился всего три года.

Еще через три года он встретил Кэти. Их отношения тоже нельзя назвать безмятежными — они расставались и снова сходились. Но в прошлом году на День влюбленных они объявили о помолвке, однако почему-то до сих пор так и не поженились.

В своем блоге Кэти Перри сообщила поклонникам о радостной новости довольно оригинально — разместила отрывок из клипа и написала: