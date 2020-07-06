«Я – крепкий орешек»: Кэти Перри – о беременности в изоляции, воспитании детей и свете в конце тоннеля

Американская певица Кэти Перри — любимица миллионов. Трудно найти уголок Земли, где бы не звучали ее хиты. Сейчас знаменитость поумерила свою творческую активность.
Во-первых, пандемия вынудила находиться в самоизоляции. А, во-вторых, скоро она и актер Орландо Блум станут родителями. У пары появится дочка.
О том, как протекает беременность, что важнее работы и как не сойти с ума в самоизоляции — Кэти Перри рассказала в интервью Радио ENERGY.
Я не прячу свое сумасшествие
Певица признается, что события в мире наложили свой отпечаток. Если новости из вне заставляют опасаться за здоровье, то из-за гормонов Кэти переживает много новых чувств, куда более сильных, чем простые опасения. Порой, накатывает депрессия, но будущая мама не привыкла унывать.
Про себя она говорит:
— Я молодец и крепкий орешек, у меня творческая голова. Я чувствую себя нормально, потому что не прячу свое сумасшествие, а выплескиваю, — рассказывает знаменитость.
— Есть ли у тебя любимая песня, под которую танцует твоя малышка в животе?
— В новом альбоме есть песня What Makes a Woman… Я думаю, это песня надежды для моего будущего ребенка. У нее не будет границ в том, кем она хочет стать или кем себя ощущает. Она все сможет изменить. Сможет попробовать все, что захочет.
Могу сама себя загнать
Актрисе, как и многим другим, пандемия преподнесла свои уроки. Например, теперь певица будет внимательнее относиться к своему здоровью, стараться не загонять себя на работе и больше времени проводить с семьей.
Она нашла баланс — лучше ничего не планировать и плыть по течению, а для счастья стоит быть «благодарным за каждый день, который у тебя есть, и за каждый опыт». Когда ты состаришься, то вряд ли скажешь: «Я бы очень хотел поработать еще один денек!».
— Из всей этой ситуации я точно выйду более уравновешенной и со знанием того, что семья очень важна. Семья и так была для меня важна, но надо находить баланс с собой, давать себе отдых, пока не начнешь чувствовать себя хорошо.
Я все же нашла свет в конце тоннеля
Несмотря на самоизоляцию и стремление отдать себя любимым, Кэти Перри не забывает о работе. На 14 августа намечен выход ее нового альбома под рабочим названием «KP5». Возможно, к тому моменту, как поклонники увидят пластинку, она будет называться по иному. Пока этот момент певица хранит в секрете.
Над альбомом она работала последние два года. И это были не самые простые годы в ее жизни.
— Но я все же нашла свет в конце тоннеля. Этот альбом полон надежды. Не знаю, что будет в августе, но думаю, что надежда никогда не выйдет из моды. Она всегда нужна, особенно в самые темные времена. Надеюсь, мой альбом вернет людям улыбки на лица, если они их потеряли.
— Этот альбом ты записываешь, как обычно? Или что-то поменялось?
— Это будет моя пятая пластинка. Я делала альбом, не зная, что делаю альбом. Просто продолжала писать песни. А потом увидела, что у меня много замечательных песен, и нужно собрать их вместе и отдать.
В прошлом году, когда мы начали это обсуждать, я уже была беременна. И я подумала, что ничего не получится, я же не смогу отправиться с этим альбомом в тур, как обычно…
Но сейчас и другие тоже не смогут этого сделать, поэтому я не чувствую, что что-то упускаю. Я знаю, что уже в следующем году все будут готовы к турам, и я тоже!