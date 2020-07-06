«Я – крепкий орешек»: Кэти Перри – о беременности в изоляции, воспитании детей и свете в конце тоннеля

Голливудская актриса признается, что время самоизоляции не прошло для нее даром - она вынесла несколько особо ценных жизненных уроков.

Американская певица Кэти Перри — любимица миллионов. Трудно найти уголок Земли, где бы не звучали ее хиты. Сейчас знаменитость поумерила свою творческую активность.

Во-первых, пандемия вынудила находиться в самоизоляции. А, во-вторых, скоро она и актер Орландо Блум станут родителями. У пары появится дочка.

О том, как протекает беременность, что важнее работы и как не сойти с ума в самоизоляции — Кэти Перри рассказала в интервью Радио ENERGY.

больше по теме Беременная Кэти Перри выпустила сингл с шестого альбома и снялась обнаженной Интересное положение и пандемия не приостановили творческий процесс певицы.

Я не прячу свое сумасшествие

Певица признается, что события в мире наложили свой отпечаток. Если новости из вне заставляют опасаться за здоровье, то из-за гормонов Кэти переживает много новых чувств, куда более сильных, чем простые опасения. Порой, накатывает депрессия, но будущая мама не привыкла унывать.

Про себя она говорит:

— Я молодец и крепкий орешек, у меня творческая голова. Я чувствую себя нормально, потому что не прячу свое сумасшествие, а выплескиваю, — рассказывает знаменитость.

— Есть ли у тебя любимая песня, под которую танцует твоя малышка в животе?

— В новом альбоме есть песня What Makes a Woman… Я думаю, это песня надежды для моего будущего ребенка. У нее не будет границ в том, кем она хочет стать или кем себя ощущает. Она все сможет изменить. Сможет попробовать все, что захочет.

Могу сама себя загнать

Актрисе, как и многим другим, пандемия преподнесла свои уроки. Например, теперь певица будет внимательнее относиться к своему здоровью, стараться не загонять себя на работе и больше времени проводить с семьей.

— Люблю музыку. Это не кажется работой, но я могу сама себя загнать. Это я поняла, и точно сохраню после пандемии, — делится своими выводами исполнительница.