«Никогда не видела ее пьяной»: Гулькина рассказала, почему Хлебникова плохо выглядела перед ЧП

Причиной болезненного внешнего вида певицы, по словам ее коллеги, был вовсе не алкоголизм.

После трагедии с певицей Мариной Хлебниковой ее коллега и подруга Наталия Гулькина сделала несколько постов в Instagram о том, какая помощь нужна пострадавшей.

С первых дней после страшного пожара 57-летняя звезда держала связь с директором Хлебниковой и врачами, удивляясь, сколько вранья льется из прессы на обгоревшую певицу — про алкоголизм и прочее.

«Могу сказать как одна из ближайших коллег Марины, что я никогда не видела ее пьяной ни на одном концерте, ни на какой тусовке. Да, у Марины был не совсем здоровый вид, худая чрезмерно. А худоба на самом деле не красит, она только старит. У Марины просто действительно много проблем со здоровьем, она делала себе зубы, очень серьезные вмешательства: перенесла кучу операций. А что такое зубы? Это ты не ешь месяцами, у тебя костная ткань наращивается для установки имплантов. У нее были очень серьезные проблемы, да еще и с желудком. Плюс человек потерял мужа при таких обстоятельствах, что не каждый еще вынесет», — цитирует Гулькину издание WomanHit.

Певица добавила, что очень сильно переживает по поводу этой ситуации и боится даже подумать о том, чем все может закончиться. Ей невероятно жалко свою подругу. Наталия не может понять, за что такому хорошему человеку выпало такое испытание.

Напомним, 18 ноября в московской квартире Хлебниковой случился пожар. Без сознания и с серьезными ожогами 56-летнюю артистку доставили в реанимацию. По основной версии, возгорание началось с кровати певицы.

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