В тяжелом состоянии: певица Марина Хлебникова пострадала в пожаре

Накануне вечером, 18 ноября, в столичной двухуровневой квартире заслуженной артистки России Марины Хлебниковой произошел пожар. Загорелись личные вещи певицы. Возгорание было оперативно ликвидировано, из находящихся в жилище больше всех пострадала сама хозяйка, сообщает ФАН.

Марину Хлебникову госпитализировали с ожогами. Сейчас артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, Марине Хлебниковой 56 лет. Она прославилась в 90-е годы с песнями «Дожди», «Солнышко мое, вставай», «Мой генерал», «Чашка кофею», в 2002 году ей было присвоено звание заслуженной артистки страны.

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