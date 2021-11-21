«С непотушенной сигаретой»: очаг возгорания в квартире Хлебниковой находился в кровати

Вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Возгорание началось в комнате артистки на втором этаже двухуровневых апартаментов на Ратной улице.

Хлебникова получила сильные ожоги тела и дыхательных путей. Ее госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключили к ИВЛ. Состояние артистки оценивается как тяжелое. Сильно обгорело лицо. Медики отмечают, что в прежнем виде певицу, скорее всего, уже не увидят.

«Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой», — цитирует ТАСС экстренные службы.

Добавим, ранее сообщалось, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Накануне в квартире делали ремонт.

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