Гулькина о возможном алкоголизме Хлебниковой: «Я бы ее тряханула и сказала: «Марина, возьми себя в руки!»

Певица рассказала, когда в последний раз общалась с коллегой по цеху и чем может быть вызвана ее болезненная худоба.

В СМИ появляются новые подробности пожара в квартире Марины Хлебниковой. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. Он также рассказал, что в доме артистки недавно проводился ремонт.

По другой версии, уставшая Марина Хлебникова могла заснуть с не потушенной сигаретой, что и привело к пожару. На фоне трагедии усиливаются слухи об алкоголизме артистки.

В ряде СМИ прошла информация, что в крови певицы, пострадавшей от пожара, действительно обнаружен алкоголь.

Многие вспоминают программу Андрея Малахова, где однажды широко обсуждалась эта тема. Также вспоминаются слова певца Шуры, умолявшего спасти артистку от алкогольной зависимости.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать эти слухи певицу Наталью Гулькину, с которой Марину Хлебникову связывают дружеские отношения.

«Последний раз я разговаривала с Мариной по телефону, когда у нее был день рождения (6 ноября. — Прим. ред.). Я поздравила ее, мы чуть-чуть поболтали, и все было хорошо. Марина находилась в отличном настроении. Дай Бог, чтобы она оклемалась», — говорит Наталья.

— Сейчас муссируются слухи, что Марина Хлебникова употребляла алкогольные напитки. Как вы думаете, насколько они правдивы?

— Марина была на программе у Андрея Малахова, где широко обсуждалась эта тема. Вроде как нужно спасать Марину Хлебникову. Мы с Мариной пересекаемся практически на всех концертах, но я никогда не замечала в ней тяги к алкоголю. Абсолютно нормальный, адекватный человек, жизнерадостный, любящий свою профессию.

— В СМИ писали, что в последнее время Марина казалась уставшей и болезненно худой…

— А что касается худобы Марины, то у каждого своя конституция. И девочки полной комплекции только позавидуют ее фигуре. Если бы я видела какие-то признаки алкоголизма, то я бы ее тряханула и сказала: «Марина, ты что, возьми себя в руки. Нужно что-то делать». Но ничего такого не было. Каждый раз, когда мы встречались на съемках, она находилась в полном адеквате. Поэтому слухи про алкоголизм — полный бред.

Другое дело — вопросы здоровья, проблемы со щитовидкой. Люди не учитывают эти факторы и сразу начинают думать о чем-то плохом. Марина — худенькая, тоненькая, сил у нее немного. Но верим, что она справится, и все будет хорошо!

Напомним, пожар произошел в доме № 14 на Ратной улице, где проживает Марина Хлебникова, вечером 18 ноября. По сообщениям СМИ, в этот момент рядом с певицей находились ее родители и дочь Доминика. У артистки диагностированы ожоги лица, головы, груди. Причем, инцидент случился в той самой квартире, где когда-то покончил с собой бывший муж певицы Антон Логинов, сообщает пресса.

Как пишет телеграм-канал газеты «Известия», сейчас Марина Хлебникова впала в кому. Однако представители певицы обратились к журналистам и поклонникам Марины в ее инстаграме, призвав дождаться официальной информации.

«Давайте наберемся терпения и будем желать Марине только самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость, как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии, мы обязательно их дадим. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим», — написали представители Марины Хлебниковой в «Инстаграме».

Teleprogramma.pro желает Марине Хлебниковой здоровья!

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