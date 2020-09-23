«Счастье — умереть в России»: на фоне слухов о болезни Борис Корчевников заговорил о смерти

22 сентября известный российский телеведущий Борис Корчевников посетил собор Святой Софии в Стамбуле. 38-летний журналист выложил в Instagram фотографии этого величественного места и написал пост о его непростой судьбе.

Но рассуждения об иностранной святыне навели главу православного телеканала «Спас» на мысли о родной земле.

«Поймал себя вот на чем: счастье, что мне выпало жить и, наверно, умереть в России. Стране, в которой я видел самые красивые храмы и самые красивые мечети на планете. Стране, которая за свои тысячу лет была и остается домом для десятков разных вер и больше сотни народов. И ни разу ни один народ и ни одна вера у нас не утверждалась за счет другой», — вдохновенно написал Корчевников.

Поклонники телеведущего в комментариях благодарят его за такие слова и желают крепкого здоровья. На фоне слухов о том, что Борис страдает от тяжелой болезни, армия его фанатов настороженно отнеслась к рассуждениям телезвезды о собственной смерти.

Напомним, в прессе то и дело появляется информация о том, что мужчина теряет слух, но его коллеги уверяют, что с ним все хорошо. Сам же Корчевников эти сплетни не подтверждает, но и не опровергает, чем еще больше беспокоит поклонников своего таланта.