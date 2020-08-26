Помощник Корчевникова рассказал правду о самочувствии телеведущего

Поклонники актера из сериала «Кадетство» обеспокоены его здоровьем. Фанаты 38-летнего Бориса Корчевникова следят за всеми обновлениями в микроблоге звезды, в надежде, что телеведущий, прокомментирует тревожные новости об ухудшении своего самочувствия. Однако артист сохраняет молчание. Зато на связь с прессой вышел директор ведущего программы «Судьба человека» Табриз Шахиди. Помощник актера поспешил успокоить верных почитателей своего подопечного, заверив, что Борис в настоящее время чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется. По словам мужчины, у телеведущего все превосходно, он работает в полную силу и сбавлять темпы не собирается.

«Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений», — приводит «Комсомольская правда» слова Табриза, со ссылкой на «Пятый канал».

Однако не так давно светская львица Алена Кравец говорила о том, что она очень волнуется и переживает за Корчевникова. Девушка знакома с Борисом уже не первый год — они общаются на протяжении семи лет. Светская львица не раз становилась гостьей на передачах телеведущего. В интервью «Дни.ру» Алена рассказала о том, что когда артист попал в больницу, медики оценивали его состояние как тяжелое. Тогда Бориса экстренно прооперировали. По словам Кравец, его спасло то, что опухоль оказалась не злокачественной. Кроме того, телеведущий вовремя обратился к врачам, прошел все необходимые обследования. Но даже это не уберегло его от осложнений. Как говорит Алена, именно тогда у Корчевникова начались проблемы со слухом.

Светская львица дала понять, что за кулисами шоу ходят слухи о том, что вопросы для гостей редакторы программы пишут Корчевникову на планшете. А он их читает в студии. Однако сам телеведущий эти домыслы никак не прокомментировал.