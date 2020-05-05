«Крик души»: российский депутат попросил Билла Гейтса пояснить слова о «чипировании» людей

Известного миллиардера Билла Гейтса призвали ответить за идею о «чипировании» населения планеты, которую он озвучил общественности в марте 2020 года. В комментариях под одним из постов бизнесмена в Instagram появилось обращение депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина, который попросил американского гения и филантропа объяснить, что там за план с чипами и кто его придумал.
Напомним, в одном из своих интервью Гейтс рассказывал о борьбе с заболеваниями путем «цифровых сертификатов», которые показывали бы, когда человек проходил тестирование на тот или иной вирус, переболел ли он, получал ли вакцину. Идеи Билла, которые уже разрабатываются в некоторых ведущих научных институтах, вызвали большой ажиотаж в Сети.
Многие пользователи стали бояться, что скоро в тела людей начнут вживлять чипы под предлогом борьбы с инфекциями, а на самом деле для организации на планете «электронного концлагеря». На этой почве было придумано множество «теорий заговора». В России их стали активно обсуждать, например, после передачи Никиты Михалкова, которую недавно сняли из эфира канала «Россия 24».
И вот 35-летний депутат Ионин написал Гейцу, что избиратели донимают его в социальных сетях расспросами о том, насколько правдоподобны идеи миллиардера и как он связан с коронавирусом. Комментарий был оставлен на русском языке, и хозяин страницы пока на него не ответил.
Журналисты спросили народного избранника, зачем он побеспокоил мировую знаменитость. Тот ответил, что пользователи соцсетей (особенно «Одноклассников») регулярно просят его доказать, что «теория чипирования» — это выдумка. Как отвечать, мужчина не знает, поэтому обратился к тому, кто начал всю эту полемику.
«Я написал комментарий в Instagram Билла Гейтса, что ты моим избирателям объясни, собираешься ты там чипы куда-то вживлять, порабощать или нет. Это была такая шутка а-ля крик души», — прокомментировал Ионин интернет-каналу «Подъем».
Хотя, возможно, депутат лишь борется за популярность, оперируя громкой темой. Напомним, в прошлом году этот же народный избранник подключился к «Гагачату» и в комментариях на странице Леди Гаги разбирался с коммунальными проблемами жителей Екатеринбурга.