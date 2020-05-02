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Новый выпуск авторской передачи Никиты Михалкова сняли с эфира

Режиссер должен был поговорить о том, как может измениться мир после пандемии и затронуть конспирологические теории.

Новый выпуск авторской передачи Никиты Михалкова сняли с эфира
Никита Михалков. фото: globallookpress.com

Никита Михалков — прославленный российский режиссер. В его копилке десятки различных кинолент и престижных наград в сфере кино. А недавно 74-летний артист стал снимать свою авторскую передачу «Бесогон ТВ». Новый выпуск получил провокационное название «У кого в кармане государство?».

Он должен был поговорить о том, как возможно изменится мир посл пандемии коронавируса, а также затронуть теорию, которую активно обсуждают в соцсетях, что якобы миллиардер Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.

Выпуск авторской передачи был запланирован на субботу, 2 мая, и воскресенье, 3 мая, на телеканале «Россия-24». Но в итоге выпуск был снят с эфира. Об этом сообщил сам режиссер.

«В пятницу вышел новый выпуск нашей программы «Бесогон ТВ» «У кого в кармане государство?», и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира. Этому может быть масса объяснений», — рассказал Михалков.

Никита Михалков. Фото: кадр из youtube-канала «БесогонТВ»

Он также не стал скрывать, что опечален случившимся. Никита Сергеевич сожалеет, что с экрана исчезнет передача с «огромным рейтингом», в которой можно задавать вопросы и искать ответы. Пока он точно не знает, будет ли дальше снимать свой авторский проект, об этом режиссер сказал на YouTube-канале своей авторской программы.

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