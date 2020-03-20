Карантин в помощь: Билл Гейтс высказался по поводу коронавируса

Коронавирус продолжает распространяться по планете, и если Китаю уже удалось справиться с пандемией, то другие страны только начинают осознавать, насколько велика угроза. Бывший глава всемирно известной корпорации Microsoft Билл Гейтс поделился своим мнением по поводу эпидемии с изданием Forbes.

По словам миллиардера, развивающиеся страны получат больший ущерб от коронавируса. Все дело в количестве больниц и медицинского персонала, которых просто нет в нужном количестве. Гейтс также заметил, что карантин необходим и строго обязателен, по его мнению, эти меры помогут как можно быстрее вернуться к нормальному образу жизни.

По поводу времени карантина все неоднозначно, Билл считает, что в Америке оптимальным будет срок до десяти недель. Напомним, в России по данным на 19 марта зафиксировано 199 случаев коронавирусной инфекции.