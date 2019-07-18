Не удержался: депутат Ионин включился в троллинг Леди Гаги

В Instagram певицы народного избранника тут же нашли избиратели. Пришлось решать их вопросы.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин подключился к общероссийскому троллингу Леди Гаги. «Настоящее российское вмешательство в Леди Гагу. Участвуют даже депутаты», — написал Ионин в блоге американской певицы. Сообщила Lenta.ru.

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Однако обычное блуждание законотворца по социальным сетям не осталось в стороне от пристального народного внимания. Одна из подписчиц прямо под постом Гаги неожиданно обратилась к нему с просьбой, разобраться в коммунальных проблемах одного из жилищных комплексов в Екатеринбурге. Депутат, недолго думая, принялся за дело. Законотворец выяснил, что жильцы действительно переплачивали за отопление своей управляющей компании.

Напомним, своего рода бойкот россияне объявили Леди Гаге из-за обиды за соотечественницу Ирину Шейк. Наших граждан разозлили слухи о том, что Брэдли Купер бросил модель как раз из-за нее — Леди Гаги. Пользователи днем и ночью атакуют Instagram эпатажной певицы, упражняясь в острословии. К примеру, вместо Купера Гаге предлагается взять в спутники Алексея Панина или отбить у Пугачевой Максима Галкина.