Бюджетный выбор: Кейт Миддлтон появилась в платье за 1500 рублей

На днях Кейт Миддлтон побывала в Центре лонгитюдных исследований при Лондонском университетском колледже. Для визита в учебное заведение она выбрала платье Zara в черно-белом цвете с принтом «гусиная лапка» и туфли на шпильке Hugo Boss.

Как пишет Daily Mail, в этом платье Кейт уже выходила в свет в прошлом году. Цена наряда весьма бюджетная — 16 фунтов стерлингов (1580 рублей) с учетом скидки. Первоначальная стоимость платья составляла 90 фунтов стерлингов (8889 рублей).

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Напомним, что в июне Кейт объявила об открытии нового королевского фонда, который будет заниматься вопросами детского развития.

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