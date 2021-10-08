Как выбрать экошубу на зиму
Видео
Как ухаживать за кожей осенью: три основных момента
Видео

Бюджетный выбор: Кейт Миддлтон появилась в платье за 1500 рублей

Герцогиня Кембриджская отдала предпочтение принту «гусиная лапка».

Бюджетный выбор: Кейт Миддлтон появилась в платье за 1500 рублей
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

На днях Кейт Миддлтон побывала в Центре лонгитюдных исследований при Лондонском университетском колледже. Для визита в учебное заведение она выбрала платье Zara в черно-белом цвете с принтом «гусиная лапка» и туфли на шпильке Hugo Boss.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Как пишет Daily Mail, в этом платье Кейт уже выходила в свет в прошлом году. Цена наряда весьма бюджетная — 16 фунтов стерлингов (1580 рублей) с учетом скидки. Первоначальная стоимость платья составляла 90 фунтов стерлингов (8889 рублей).

Напомним, что в июне Кейт объявила об открытии нового королевского фонда, который будет заниматься вопросами детского развития.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новости