Екатерина Варнава показала, как повышает либидо

Телеведущей для этого понадобились каблуки.

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Екатерины Варнавы появилась запись, в которой знаменитость похвасталась проработкой либидо.

Экс-резидент шоу Comedy Woman нарядилась в бирюзовые лосины, черное боди с открытой спиной и серебристые туфли. Екатерина сделала пышную прическу с африканскими кудрями.

Стройная Варнава продемонстрировала не только бесконечно длинные ноги, но и свои знания прокачки интимных мышц.

Бывшая возлюбленная телеведущего Дмитрия Хрусталева сделала не сколько эротичных приседаний. Варнава отметила, что таким способом повышает либидо.

«Работаем над либидо», — похвасталась телеведущая.

Поклонники Екатерины остались в восторге от упражнений и совета актрисы. Они восхитились роскошной фигурой Варнавы. Комплименты стройняшке они оставили в комментариях под роликом:

«Как же это красиво!», «Сексапилка», «А что, над либидо работают на каблуках?!», «Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и вот на это», «Глядя на вас, либидо зашкаливает».

Напомним, ранее Екатерина Варнава рассказала, почему до сих пор беспокоится за Дмитрия Хрусталева.

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