«Я пытаюсь, но пока не получается»: Екатерина Варнава объяснила, почему у нее нет детей

Актриса Екатерина Варнава в шоу Иды Галич «Есть вопросики» объяснила, почему у нее до сих пор нет детей. Как отметила звезда, она уже давно могла стать матерью, но однажды еще до отношений с Молочниковым у нее на третьем месяце беременности случился выкидыш. Трагедию она переживает до сих пор. Сейчас 36-летняя артистка мечтает о детях от режиссера Молочникова.
«Я вижу себя матерью его детей… Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается».
Как отметила Варнава, с Молочниковым у нее нормальные отношения, хотя порой они и ругаются. Мириться с чем-то приходятся, как ей, так и ее второй половинке, потому что они оба личности. По словам Варнавы, в социальном плане она более опытная. Молочников, как она выразилась, к некоторым вещам вообще не приспособлен.
Ранее Екатерина Варнава встречалась с телеведущим Дмитрием Хрусталевым и хореографом Константином Мякиньковым. С Александром Молочниковым они вместе уже год.