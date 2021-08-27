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«Я пытаюсь, но пока не получается»: Екатерина Варнава объяснила, почему у нее нет детей

Как отметила артистка, она видит себя матерью наследников нынешнего бойфренда — режиссера Александра Молочникова.

«Я пытаюсь, но пока не получается»: Екатерина Варнава объяснила, почему у нее нет детей
Екатерина Варнава. Фото: Globallookpress.com

Актриса Екатерина Варнава в шоу Иды Галич «Есть вопросики» объяснила, почему у нее до сих пор нет детей. Как отметила звезда, она уже давно могла стать матерью, но однажды еще до отношений с Молочниковым у нее на третьем месяце беременности случился выкидыш. Трагедию она переживает до сих пор. Сейчас 36-летняя артистка мечтает о детях от режиссера Молочникова.

Александр Молочников
Александр Молочников. Фото: Globallookpress.com

«Я вижу себя матерью его детей… Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается».

Екатерина Варнава

Как отметила Варнава, с Молочниковым у нее нормальные отношения, хотя порой они и ругаются. Мириться с чем-то приходятся, как ей, так и ее второй половинке, потому что они оба личности. По словам Варнавы, в социальном плане она более опытная. Молочников, как она выразилась, к некоторым вещам вообще не приспособлен.

Ранее Екатерина Варнава встречалась с телеведущим Дмитрием Хрусталевым и хореографом Константином Мякиньковым. С Александром Молочниковым они вместе уже год.

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Александр МолочниковДмитрий ХрусталевЕкатерина ВарнаваИда ГаличШоу "Есть вопросики"