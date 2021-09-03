После тренировок для «Тора-4» Натали Портман впервые в жизни «почувствовала себя сильной»

Актриса рассказала о том, как прокачала силу и ловкость перед съемками.

Фанаты кинокомиксов уже два года обсуждают новость о том, что в четвертом фильме о Торе актриса Натали Портман не просто вернется в киновселенную marvel, а даже станет женской версией бога грома. Для этого 40-летней звезде пришлось обратить внимание на свое тело и подкачаться. В конце концов супергероиня должна выглядеть круто.

О своих тренировках для картины «Тор: Любовь и гром» актриса рассказала в новом интервью.

«Это было действительно весело. Я работала с тренером Наоми Пендергаст, это было за четыре месяца до съемок, а затем на протяжении всех съемок. Мы много тренировались с отягощениями, было много протеиновых коктейлей и тренировок с тяжелыми весами, которых я никогда раньше не делала, — поделилась Портман с журналом Vanity Fair. — Конечно, я никогда особо не стремилась стать здоровенной. На съемках потребовалось много физической активности, так что мне понадобились как ловкость, так и сила».

Актриса рассказала, что упорные тренировки помогли ей также войти в образ. После них даже ее движения изменились.

«Начинаешь ходить по-другому, чувствуешь себя иначе. Я имею в виду, это так дико — впервые в жизни почувствовать себя сильной», — добавила Натали.

Напомним, что у ее партнера по фильму Криса Хемсворта тренировки были гораздо более жесткими. Актер накачал себе мускулы, как у настоящего богатыря.

Съемки кинокомикса завершились в начале лета 2021 года. Премьера фильма ожидается в мае 2022-го.

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