Натали Портман готовится стать новым богом молний в фильме «Тор: любовь и Гром»

39-летняя обладательница премии «Оскар» Натали Портман собирается вернуться в кинематографическую вселенную Marvel в предстоящем фильме «Тор: любовь и Гром», в котором она станет первой женщиной, сыгравшей владыку молний, сообщает издание People.

Портман объяснила, что из-за пандемии коронавируса картину Marvel еще даже не начали снимать. Несмотря на задержки производства, актриса отметила, что она очень взволнована новым проектом, съемки которого, по ее словам, начнутся в Австралии в начале 2021 года.

«Очевидно, все это странно из-за пандемии и кто знает, что будет происходить в будущем. А мне интересно посмотреть, смогу ли я набрать нужную мышечную массу» — поделилась звезда.

Мать двоих детей также рассказала о своем любимом персонаже Marvel, это оказалась Валькирия в исполнении Тессы Томпсон, которая также появится в фильме «Тор: любовь и Гром».