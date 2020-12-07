Крис Хемсворт похвастался мускулами, выложив видео своей тренировки по боксу

В свежем ролике в Instagram голливудский актер Крис Хемсворт показал свою тренировку по боксу, а заодно и результаты своей подготовки к грядущим фильмам. Напомним, что 37-летнему артистку придется вернуться к роли Тора в киновселенной Marvel, а также сняться в биографической картине о рестлере Халке Хогане. Для обоих проектов мужчине потребуется накаченное тело, которым можно полюбоваться уже сейчас.

На ролике актер боксирует со своим тренером Люком Зоччи, и наставник звезды воодушевлен тем пылом, который показывает Крис. Ну, а фанаты Хемсворта (особенно женского пола) могут вдохновиться мускулами австралийского богатыря.

Ранее тренировками звезды восхитились Натали Портман, которая будет играть с ним в четвертом фильме про Тора, и Халк Хоган, которого актер воплотит на экране. Не прошла мимо и еще одна звезда киновселенной Marvel — Крис Прэтт, играющий Звездного лорда. Он в шутку попросил коллегу прекратить улучшать свое тело, иначе один из них будет выглядеть гораздо круче другого на экране.

«Привет, приятель, — обратился актер к Хемсворту в социальной сети. — Только что получил сообщение от моего тренера. Ему нужно, чтобы ты перестал тренироваться, потому что мы с тобой будем в одном фильме, и он не хочет, чтобы я стоял с тобой рядом, когда ты так выглядишь».

Добавим, что в фильме «Мстители: Война бесконечности» персонажи Прэтта и Хемсворта соревновались в том, кто из них брутальней и лучше подходит на лидера. Ну, теперь-то точно понятно, кто проиграл.

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