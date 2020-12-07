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Жанна Бадоева
Звездный гость

Крис Хемсворт похвастался мускулами, выложив видео своей тренировки по боксу

Актер достиг прекрасной физической формы перед новыми съемками.

Крис Хемсворт похвастался мускулами, выложив видео своей тренировки по боксу
Крис Хемсворт стремительно наращивает мускулы перед новыми съемками. Фото: globallookpress.com

В свежем ролике в Instagram голливудский актер Крис Хемсворт показал свою тренировку по боксу, а заодно и результаты своей подготовки к грядущим фильмам. Напомним, что 37-летнему артистку придется вернуться к роли Тора в киновселенной Marvel, а также сняться в биографической картине о рестлере Халке Хогане. Для обоих проектов мужчине потребуется накаченное тело, которым можно полюбоваться уже сейчас.

На ролике актер боксирует со своим тренером Люком Зоччи, и наставник звезды воодушевлен тем пылом, который показывает Крис. Ну, а фанаты Хемсворта (особенно женского пола) могут вдохновиться мускулами австралийского богатыря.

Ранее тренировками звезды восхитились Натали Портман, которая будет играть с ним в четвертом фильме про Тора, и Халк Хоган, которого актер воплотит на экране. Не прошла мимо и еще одна звезда киновселенной Marvel — Крис Прэтт, играющий Звездного лорда. Он в шутку попросил коллегу прекратить улучшать свое тело, иначе один из них будет выглядеть гораздо круче другого на экране.

«Привет, приятель, — обратился актер к Хемсворту в социальной сети. — Только что получил сообщение от моего тренера. Ему нужно, чтобы ты перестал тренироваться, потому что мы с тобой будем в одном фильме, и он не хочет, чтобы я стоял с тобой рядом, когда ты так выглядишь».

Добавим, что в фильме «Мстители: Война бесконечности» персонажи Прэтта и Хемсворта соревновались в том, кто из них брутальней и лучше подходит на лидера. Ну, теперь-то точно понятно, кто проиграл.

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