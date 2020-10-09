Натали Портман прорабатывает мускулы, чтобы стать новым Тором в Marvel

Еще до пандемии фанатов киновселенной Marvel обрадовали новостью, что актриса Натали Портман вернется в историю о Торе, которую она начинала в качестве земной возлюбленной бога грома. Мало того, прошла информация, что звезда перестанет быть просто романтическим интересом супергероя, но и сама наденет его плащ, став женской версией метателя молний на экране. Все это ждет зрителей в фильме «Тор: Любовь и гром», которая запланирована на февраль 2022 года.

А пока 39-летняя актриса поделилась с порталом Yahoo! подробностями своей подготовки к этому событию. Детали сюжета она раскрывать не стала, но предположила, что он будет основан на комиксе о Могучем Торе, в котором ее героиня Джейн Фостер проходит курс лечения рака и одновременно занимается супергеройской работой.

Раз в кино ей придется поднять волшебный молот Тора и раскидывать врагов, то актриса должна выглядеть соответствующе.

«Начинаю тренироваться, чтобы накачать мышцы. Если на экране могут быть женщины-супергерои, то чем их больше, тем лучше», — сказала Портман.

больше по теме Актриса Натали Портман написала книгу басен для детей Сами истории звезда Голливуда не сочинила, а просто пересказала современным языком.

Она добавила, что очень взволнована возвращением в киновселенную Marvel. В связи с социальной позицией актрисы, ей очень важно показать сильную и независимую женщину на экране. Ранее она ушла из супергероики, потому что нужна была, прежде всего, как красавица, которую спасает главный герой. Но в итоге студия пошла навстречу актрисе, дав ей более самостоятельную роль.