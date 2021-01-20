«Чувствую себя 8-леткой»: Джереми Реннер показал свои домашние тренировки с луком

50-летний американский актер Джереми Реннер, играющий Соколиного глаза в киновселенной Marvel, выложил в TikTok забавное видео, как он тренируется для своей роли супергероя-лучника. Из-за карантина артисту приходится отрабатывать движения дома, а чтобы не повредить стены и мебель, ему приходится использовать игрушечный лук со стрелами на присосках. Судя по реакции мужчины в конце видео, один раз он все-таки попал в цель.

«Карантинные тренировки дома… Чувствую себя 8-леткой», — подписал видео актер.

Напомним, что после своей трагичной роли в фильме «Мстители: Финал», Соколиный глаз получил отдельный сериал на Disney+. В нем супергерой будет готовить себе смену в виде девушки, которая тоже возьмется за лук и стрелы. Героиню играет 24-летняя актриса Хейли Стейнфилд, и ее вместе с Реннером уже не раз замечали на съемках. Очевидно, что после выхода этого сериала мужчина сможет со спокойной совестью уйти в отставку в киновселенной Marvel, но пока ему придется еще немного потренироваться в стрельбе из лука.

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