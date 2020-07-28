Хейли Стайнфелд станет главной героиней нового сериала Marvel

Неожиданные новости из мира экранизаций комиксов Marvel. Судя по последним данным, в сериале о персонаже по имени Соколиный Глаз, которого во «Мстителях» играл Джереми Рейнер, главной героиней будет женщина. Все верно, знакомый нам по блокбастерам герой отдаст свой титул и запоминающийся лук своей преемнице. Ее роль исполнит актриса Хейли Стайнфелд.

Ранее звезда снималась в таких проектах, как «Игра Эндера» и «Бамблби», а также озвучивала персонажа Гвен Стейси в анимационной картине «Человек-паук: Через вселенные».

По мнению журналистов издания The Illuminerdi, съемки проекта начнутся лишь осенью, а пока ищут актеров на главные и второстепенные роли. Напомним, первые слухи о том, что Джереми Рейнер оставит роль супергероя, появились еще в 2019 году. По сюжету он будет обучать персонажа Стайнфелд, а после навсегда перестанет быть Соколиным Глазом.