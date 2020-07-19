Больше не «Шучу»: создатели сериала с Джимом Керри снимут проект «Соколиный Глаз» для Marvel

Компания Disney успешно завершила поиск режиссеров для своего нового проекта. Сериал «Соколиный Глаз», посвященный одному из не самых популярных персонажей из «Мстителей» практически готов к началу съемок. Руководить проектом будут Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд, ранее занимавшиеся сериалом «Шучу» с Джимом Керри в главной роли. Увы, шоу было закрыто после второго сезона, однако его шоуранеры довольно быстро нашли себе новую работу, а может и наоборот, закрыть сериал пришлось как раз из-за того, что Финлейсон и Эллвуд решили уйти к Marvel.

Главную роль персонажа по имени Соколиный Глаз исполнит Джереми Реннер, также как и в фильмах серии «Мстители», сообщает издание THR. Ранее журналисты заявляли, что главную женскую роль вполне могут отдать Хейли Стайнфелд, но подтверждений этому пока нет.

Релиз проекта «Соколиный Глаз» запланирован на осень 2021 года. Увы, другой сериал Marvel «Ванда/Вижн» также вероятно будет перенесен на следующий год, из-за коронавируса. Та же участь ждет и еще один проект — «Сокол и Зимний Солдат».