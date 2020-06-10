Самым ценным героем киновселенной Marvel признан лучник без суперспособностей

Когда мы вспоминаем о команде «Мстителей» от Marvel, то первыми на ум приходят Капитан Америка, Железный человек и Тор. У кого-то, возможно, это Халк или Человек-паук. Но, оказывается, самым ценным супергероем франшизы является ни один из этих титанов, а парень без сверхспособностей — лучник Соколиный Глаз, он же Клинт Бартон, сыгранный Джереми Реннером.

К такому выводу пришла исследовательская группа Film Franchise Showdown, когда проанализировала доходы, награды и критические обзоры на фильмы киновселенной Marvel. Специалисты посчитали показатели рентабельности инвестиций в персонажа, и у Соколиного Глаза это значение достигло 5,3 балла. В то время, как у Тора — 5,06, у Капитана Америка — 4,9, а у Железного человека — 4,8. За ними в рейтинге идут Звездный лорд и Черная вдова.

Как пишет издание Screen Rant, такие результаты получились из-за того, что лучник появляется в самых кассовых и успешных фильмах франшизы, в которых все герои собираются вместе. Сольного фильма у него нет, тем временем, как Тор, Железный человек и Капитан имеют такие, и далеко не все из них были успешными.

больше по теме Фанат «Мстителей» перемонтировал Marvel фильмы в динамичные музыкальные ролики В них уже знакомые кадры из кинокомиксов производят новое впечатление.

Известно, что для Соколиного Глаза студия не планирует отдельного фильма, у него будет сериал на платформе Disney +, который выйдет предварительно в 2022 году.